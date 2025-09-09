মিলান থেকে মিউনিখ পর্যন্ত, ইউরোপীয় ক্লাবগুলি নবী (সা.)-এর জন্মদিনে মুসলমানদের অভিনন্দন জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ক্লাব তাদের অফিসিয়াল পেজে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিনে ইসলামী জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে।
জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি টুইট বার্তায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিনে ইসলামী জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে।
তিনি এই বিখ্যাত সোশ্যাল সাইটে লিখেছেন: নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজের সাথে বিশ্বের সম্মান বয়ে এনেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। বাভারিয়া থেকে, আমরা ইসলামের নবী (সা.)-এর জন্ম উপলক্ষে সমগ্র আরব ও ইসলামী সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাই।
ইতালীয় ক্লাব এসি মিলানও একই পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের অফিসিয়াল পেজে লিখেছে: "রোসোনেরি পরিবারের পক্ষ থেকে, আমরা নবী (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"
এসি মিলানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানও তাদের অফিসিয়াল আরবি অ্যাকাউন্টে একটি টুইট বার্তায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীতে ইসলামী সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়েছে।
প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তাদের অ্যাকাউন্টে ইন্টার মিলান টুইট করেছে: "ইন্টার পরিবার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীতে ইসলামী সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছে।"
