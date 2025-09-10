  1. Home
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে ব্যাপক ধরপাকড়, ৪ শতাধিক গ্রেফতার

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৪:৪৩
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে হওয়া বিক্ষোভে ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়েছে পুলিশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। এসময় অন্তত ৪২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিফেন্ড আওয়ার জুরিজ নামের একটি প্রচারগোষ্ঠী এই সমাবেশের আয়োজন করে। তারা জানায়, প্রায় দেড় হাজার মানুষ এদিন পার্লামেন্ট স্কয়ারে জড়ো হন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, মেট্রোপলিটন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হয়ে অনেকে মারধর করেছে, অনেককে শুধু ‘আমি গণহত্যার বিরোধী, আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে রাখার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে।

