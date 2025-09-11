ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব ইউরোপীয় কমিশনের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন দার লিয়েন এমন প্রস্তাব দিয়েছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে উরসুলার বক্তব্য থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের ভূমিকা নিয়ে ইউরোপে তেল আবিবের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমাগত বিরূপ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইইউয়ের নির্বাহীদের ওপর চাপ আগের তুলনায় বাড়ছে।
উরসুলার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্যকে একমত হতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংস্থাটির সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'গাজায় যা ঘটছে তা বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ইসরায়েলের চরমপন্থি মন্ত্রী ও সহিংস অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দিচ্ছি। এ ছাড়াও, (ইসরায়েলে সঙ্গে) সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি আংশিক রদ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।'
ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই মতভেদ থাকলেও ইউরোপীয় কমিশনকে এই ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
তবে কোনো মন্ত্রীর নাম বা কী ধরনের বাণিজ্যিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে তা খোলাসা করেননি উরসুলা।
এ ছাড়াও, ইইউ সদস্য আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন ও নেদারল্যান্ড তেল আবিবের সঙ্গে সংস্থাটির মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে।
