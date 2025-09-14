  1. Home
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সমাবেশ

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৮:২৯
News ID: 1726933
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে আবারও সরব হল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানী সানায় আয়োজিত হয় এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ। ইরান ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ -এর এক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয় এ তথ্য।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশে এতে জড়ো হয় লাখ লাখ মানুষ। এদের মধ্যে বেশিরভাগই হুতি সমর্থক। ফিলিস্তিনের পতাকা ও ব্যানার হাতে সমাবেশে যোগ দেয় তারা। ইসরায়েল বিরোধী স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সানার রাজপথ।

এ সময়, তেলআবিবের হুতিবিরোধী অভিযান ও ইয়েমেনে হামলার তীব্র প্রতিবাদও জানান তারা।

উল্লেখ্য, গাজায় হামলার শুরু থেকেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে হুতি। লোহিত সাগর ও এর আশপাশের এলাকায় ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট জাহাজে নিয়মিত মিসাইল হামলা চালিয়েছে তারা। প্রতি সপ্তাহেই গাজায় আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয় ইয়েমেনের লাখো মানুষ।

