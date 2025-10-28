ইসরায়েল ‍পূর্বের ন্যায় গাজায় ত্রাণসামগ্রী প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের বাধা সত্ত্বেও তাদের প্রায় ১২ হাজার স্থানীয় কর্মী ‘অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে’ স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক সহায়তা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানায় সংস্থাটি।
গত বছর ইসরায়েল ইউএনআরডব্লিউএ-কে তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে নিষিদ্ধ করে।
ইসরায়েল দাবি করে যে, সংস্থার কিছু কর্মী হামাসের সদস্য। তবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) গত সপ্তাহে রায় দেন যে, ইসরায়েল দখলদার শক্তি হিসেবে জাতিসংঘ ও তার অধীন সংস্থাগুলোর ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে বাধ্য।
আদালত আরো উল্লেখ করেন, ইসরায়েল এখনো পর্যন্ত তার দাবি প্রমাণ করতে পারেনি যে ইউএনআরডব্লিউএ-র উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী হামাসের সদস্য।
এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ইউএনআরডব্লিউএ জানায়, ‘কেবল যুদ্ধবিরতি যথেষ্ট নয়। খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী, তাঁবু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অত্যন্ত জরুরি।
