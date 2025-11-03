ইউনিসেফ: গাজার হাজার হাজার শিশু প্রতি রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্র আরও জানিয়েছে যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে মিডিয়া রিপোর্টগুলি সুসংবাদ, যার অর্থ শিশুদের জীবন শেষ করে দেওয়া প্রতিদিনের বোমা হামলার অবসান, তবে ক্ষুধা দূর করতে বা পরিবারগুলির পানীয় জলের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়।
ইনগ্রাম আরও বলেন যে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের পর গাজা উপত্যকায় যে পরিমাণ মানবিক সাহায্য প্রবেশ করছে তা কোনওভাবেই এই অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করে না এবং এই সাহায্য ব্যাপকভাবে প্রবেশ করাতে হবে কারণ শিশুরা অপুষ্টি, ঠান্ডা এবং বিভিন্ন রোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে।
ইউনিসেফের মুখপাত্র ব্যাপকভাবে সাহায্যের প্রবেশের জন্য গাজা ক্রসিংগুলি পুনরায় চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে অনেক এলাকা এখনও কার্যকর মানবিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত।
Your Comment