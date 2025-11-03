আবারও ইসরায়েলের হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা জোরদারের হুমকি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০২৪ সালের যুদ্ধবিরতির পরও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি এলাকায় ইসরায়েল সেনা রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ লেবানন সরকারের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহকে নির্মূলের চেষ্টায় বিলম্ব করার অভিযোগ করেছে।
এক বিবৃতিতে কাৎজ বলে, হিজবুল্লাহ আগুন নিয়ে খেলছে। আর লেবাননের প্রেসিডেন্ট তা আমলে নিচ্ছেন না। লেবানন সরকার হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করা এবং দক্ষিণ লেবানন থেকে তাদেরকে সরানোর যে অঙ্গীকার করেছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
আরও বলে, সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ চলবে এবং তা বাড়বে। আমরা উত্তরের বাসিন্দাদের জন্য কোনো হুমকি মেনে নেব না।
কাৎজের এই হুমকির আগে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় নিশ্চিত করে জানিয়েছিল, তারা দক্ষিণ লেবাননে রাতে বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে হিজবুল্লাহর বিশেষ অভিযান পরিচালনাকারী রাদোয়ান বাহিনীর চার সদস্য নিহত হয়।
ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলছে, কাফের রেমান শহরে ওই বাহিনীর সেনা, রসদ ও যুদ্ধ বিষয়ক প্রধানকে নিশানা করে হামলা চালায় তারা। তার নাম ইসরায়েল জানায়নি। তবে বলেছে, দক্ষিণ লেবাননে অস্ত্র স্থানান্তর এবং সন্ত্রাসী অবকাঠামো পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তিনি জড়িত ছিলেন। রাদোয়ান বাহিনীর কর্মকাণ্ড যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে বলেও অভিযোগ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর।
