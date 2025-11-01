সুদানে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার প্রতি সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচির প্রতিক্রিয়া: যেকোনো রূপে এবং সর্বত্র সন্ত্রাসবাদ নিন্দনীয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের ফাশের শহরে বেসামরিক নাগরিকদের উপর ভয়াবহ গণহত্যার পর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি সুদানী প্রতিপক্ষের সাথে টেলিফোনে সুদানের সরকার ও জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
আরাকচি নিরপরাধদের বিরুদ্ধে যেকোনো সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিশ্বব্যাপী নিন্দার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি পশ্চিমাদের দ্বৈত নীতির সমালোচনা করেছেন।
সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহিউদ্দিন সালেমের সাথে এক ফোনালাপে আরাকচি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং দেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
তিনি বলেন, "ফাশের শহরে নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের উপর ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনায় আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং সুদানের সরকার ও জনগণের সাথে ইরানের সংহতির উপর জোর দিচ্ছি।"
এই কথোপকথনে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সন্ত্রাসবাদের ঘটনার প্রতি পশ্চিমা দেশগুলির পরস্পরবিরোধী নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন: "কিছু লোক সন্ত্রাসীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে: 'ভালো' এবং 'খারাপ' এবং তাদের সমর্থন করে যারা, যেমন তারা বলে, তাদের স্বার্থ অর্জনের জন্য 'নোংরা কাজ' করে।"
তিনি আরও বলেন: "পশ্চিমা সরকারগুলি দীর্ঘদিন ধরে যে ধরনের দুঃখজনক দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করে আসছে, তার ২০২৫ সালে কোনও স্থান থাকা উচিত নয়।"
যেকোনো সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নীতিগত অবস্থানের উপর জোর দিয়ে আরাঘচি বলেন: “বিশ্বের যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো রূপে, নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার নিন্দা করা উচিত।”
তিনি উল্লেখ করেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বৈষম্য ছাড়াই সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার ঘটনা মোকাবেলা করতে হবে এবং এই বিষয়ে রাজনৈতিক ও স্বার্থপর পন্থা এড়িয়ে চলতে হবে।
Your Comment