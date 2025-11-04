আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ সুদান, এই মহাদেশের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে একটি।
সুদানের একটি কৌশলগত অবস্থান রয়েছে, একদিকে লোহিত সাগরে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে, কারণ সৌদি আরবের বৃহত্তম বন্দর এবং তেল টার্মিনালগুলি সুদানের উপকূলে অবস্থিত, এবং অন্যদিকে, এটি আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশদ্বার এবং এই মহাদেশের মহাসড়ক হিসাবে বিবেচিত হয়।
সুদানকে পশ্চিম এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা এবং আরব ও আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে সংযোগকারী হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। নীল নদের কেন্দ্রীয় অংশ এবং প্রধান পথের পাশে অবস্থিত এই দেশটি একটি কৌশলগত অবস্থান উপভোগ করে।
পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় তথাকথিত আরব বসন্তের ঘটনার পর, বেশ কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত, র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস পুনর্গঠন করে এবং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং তাদের প্রধান সমর্থক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল সহ এই দেশগুলির একাধিক লক্ষ্য রয়েছে কম বেতনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী পুনর্গঠন এবং নিয়োগের জন্য যারা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার আরব মিত্রদের স্বার্থের বিরোধিতাকারী বিপ্লব এবং আধা-বিপ্লবের পরে ইসলামী দেশগুলিতে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা রোধ করা।
