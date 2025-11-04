নিউ মেক্সিকোর ’সালাম’ একমাত্র পূর্ণকালীন ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউ মেক্সিকো স্টেট অ্যাসোসিয়েশন অফ নন-পাবলিক স্কুলস ঘোষণা করেছে যে সালাম একাডেমি হল রাজ্যের একমাত্র পূর্ণ-সময়ের ইসলামিক স্কুল যা উন্নত একাডেমিক শিক্ষাকে ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তির সাথে একত্রিত করে, কিন্ডারগার্টেন থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক পরিষেবা প্রদান করে।
নিরাপদ ও লালন-পালনকারী পরিবেশে, এই শিক্ষাকেন্দ্রটি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক স্তর বৃদ্ধি এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার জন্য মূল কোর্সের পাশাপাশি কুরআন শিক্ষা, ইসলামিক অধ্যয়ন এবং আরবি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করে।
এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর নিউ মেক্সিকো বিজ্ঞান মেলা এবং স্পেলিং বি সহ রাজ্য-স্তরের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে।
সালাম একাডেমির স্নাতকরা ইতিমধ্যেই হার্ভার্ড, এমআইটি এবং অন্যান্য শীর্ষ-স্তরের প্রতিষ্ঠান সহ নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের পড়াশোনা শেষ করার পর রোল মডেল এবং পরামর্শদাতা হিসেবে স্কুলে ফিরে এসেছেন।
বেসরকারি স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নেতাদের লালন-পালনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের চরিত্র বিকাশ এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য শিক্ষামূলক ক্লাব, নেতৃত্ব প্রকল্প এবং সম্প্রদায় পরিষেবা প্রকল্পের মতো বিভিন্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ আয়োজন করে।
