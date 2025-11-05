ইরান নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে যে কোনো মূল্যে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরানে জাতীয় ‘বিশ্ব অহংকারবিরোধী সংগ্রাম দিবস’ ও ‘ছাত্র দিবস’ হিসেবে পালিত ১৩ আবান উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ ভাষণ দিয়েছেন।
কালিবাফ বলেন, ১৩ আবান (4নভেম্বর )কোনো একক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি এমন এক চলমান বাস্তবতা। এটি ইরানের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবে।
গালিবাফ জোর দিয়ে বলেন, ইরানের পররাষ্ট্রনীতি অবশ্যই জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। এই নীতির মূল ভিত্তি হলো স্বাধীনতা।
তিনি বলেন, ‘একটি দেশ স্বাধীনতা হারালে তার মর্যাদা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থায়ী অগ্রগতি হারায়।’
বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে গালিবাফ বলেন, বিশ্ব আধিপত্যের চরিত্র বদলায়নি, শুধু এর কৌশল ও রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।
তিনি বলেন, শত্রুরা আজও শক্তিশালী ও স্বাধীন ইরানের বিরোধিতা করছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ইরানি বিজ্ঞানীদের হত্যা এবং অন্যান্য বৈরী কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন।
‘আমেরিকার মৃত্যু হোক’ স্লোগান প্রসঙ্গে কালিবাফ বলেন, ‘এটি ঘৃণার প্রকাশ নয়, বরং আধিপত্যবিরোধী এক চেতনার প্রতীক।
সর্বশেষে কালিবাফ প্রতিশ্রুতি দেন, ইরান কোনো মূল্যে নিজের স্বাধীনতা বিক্রি করবে না।
