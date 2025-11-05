  1. Home
মিসরে ১ হাজার ৩০ জন হাফেযকে সংবর্ধনা।

৫ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩২
মিসরে ১ হাজার ৩০ জন হাফেযকে সংবর্ধনা।

মিসরের গিজা প্রদেশের আস-সাফ শহরে এক অনন্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১ হাজার ৩০ জন কোরআনের হাফেযকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ সম্মাননা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেন্দ্রীয় ইসলামিক কমপ্লেক্সে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে হাফেযদের বরণ করে নিতে তৈরি করা হয় এক ‘মর্যাদার করিডর’। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ করতালি ও দোয়ার মাধ্যমে কোরআনের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বরণ করেন।

ধর্মীয় আবেগে ভরপুর এ আয়োজন ঘিরে পুরো এলাকা পরিণত হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। হাজারো শিক্ষার্থী, তাদের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে ঈমানি ভালোবাসা ও গর্বের এক মহামিলন।

গিজার আল-গামাজা আল-কুবরা গ্রামে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ আলেম, ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে হাফেজদের আলিঙ্গন করে অভিভাবকেরা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া মায়েরা পরেছিলেন বিশেষ মুকুট, যাতে লেখা ছিল “الألفية الأولى” বা ‘প্রথম হাজার হাফেজ’। এই প্রতীকী মুকুট সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মারক হয়ে উঠেছে।

স্থানীয়রা জানান, এমন আয়োজন শুধু কোরআন হাফেজদের সম্মান জানানোর জন্য নয়—বরং ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবেও এটি পুরো সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণার বার্তা হয়ে উঠেছে।

