আল-আজহারের ধর্মগুরু: প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের অর্থ মূর্তি পূজা করা নয়।

৫ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:০২
প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ বা পরিদর্শনের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কিছু মতামতের জবাবে আল-আজহারের বিশিষ্ট ধর্মগুরু জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলাম এই ধারণাগুলি থেকে মুক্ত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-আজহারের একজন বিশিষ্ট ধর্মগুরু শেখ আশরাফ আব্দুল জাওয়াদ প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ বা পরিদর্শনের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কিছু মতামতের জবাবে জোর দিয়ে বলেন যে ইসলাম এই ধারণা থেকে মুক্ত এবং ইসলামী বিজয়গুলি কখনও ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস বা মুছে ফেলার চেষ্টা করেনি, বরং তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে পেরেছিল।

"দ্য কোয়েশ্চেন মার্ক" টিভি প্রোগ্রামে এই ধর্মীয় ধর্মগুরু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ইসলাম মূর্তিপূজার মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় পূজা করা মূর্তিগুলি ধ্বংস করেছিলেন, কিন্তু ইসলাম কখনও শিল্প বা ঐতিহাসিক নিদর্শন নিষিদ্ধ করেনি।

শেখ আব্দুল জাওয়াদ উল্লেখ করেছেন যে বর্তমান যুগে মূর্তি এবং প্রাচীন নিদর্শনগুলির উপাসনার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, তিনি বলেন: "এই নিদর্শনগুলি সভ্যতা এবং মানব পরিচয়ের প্রতীক।"

তিনি স্পষ্ট করে বলেন: "যে কেউ বলে মূর্তি বহুঈশ্বরবাদ, সে সভ্যতার অর্থ বোঝে না। যখন আমরা একটি মন্দির বা মূর্তি দেখি, তখন আমরা আসলে প্রাচীন মিশরীয় মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতার মুখোমুখি হই, উপাসনা করার মতো কিছুর সাথে নয়।"

এই আল-আজহারের ধর্মগুরু জোর দিয়ে বলেন যে ইসলাম জ্ঞান, চিন্তাভাবনা এবং প্রতিফলনের ধর্ম এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অতীতের কাজগুলি দেখার এবং সেগুলি থেকে শেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শেখ আবদুল জাওয়াদ তার বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে যে প্রতিটি মিশরীয়ের তাদের ৭,০০০ বছরের পুরনো সভ্যতার উপর গর্বিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন: "প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ এবং ফারাওদের ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অর্থ মূর্তি পূজা করা নয়, বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বের প্রশংসা করা।"

