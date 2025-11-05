গাজায় যুদ্ধবিরতির পর থেকে ২৪১ জন নিহত এবং ৬০৯ জন আহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে গত ২৪ ঘন্টায় তিনজন শহীদ (যাদের মধ্যে একজন নতুন শহীদ এবং দুইজন শহীদ যাদের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে তোলা হয়েছে) এবং দুইজন আহত ব্যক্তিকে গাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
শাহাব নিউজ এজেন্সির মতে, মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বেশ কিছু ভুক্তভোগী এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অথবা রাস্তায় আটকে আছেন এবং হামলা এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে উদ্ধারকারী দল তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।
এই প্রতিবেদন অনুসারে, ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি থেকে ২৪১ জন শহীদ, ৬০৯ জন আহত এবং ৫১৩ জনের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও ঘোষণা করেছে যে, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গাজার বিরুদ্ধে গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে নিহতের সংখ্যা ৬৮,৮৭৫ জন শহীদ এবং ১,৭০,৬৭৯ জন আহত হয়েছে।
