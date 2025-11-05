  1. Home
গ্লাসগোর মুসলিমরা: শহরের প্রধান মসজিদে হামলার পর আমরা কোথাও যাব না!

৫ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:০৮
গ্লাসগোর মুসলিমরা: শহরের প্রধান মসজিদে হামলার পর আমরা কোথাও যাব না!

শহরের প্রধান মসজিদের দেয়ালে "স্কটস ফার্স্ট" বাক্যাংশটি স্প্রে-পেইন্ট করার পর গ্লাসগোর মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা ঘোষণা করেছেন যে তারা কোথাও যাচ্ছেন না এবং শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গ্লাসগোর স্থানীয় মুসলিম নেতারা ঘোষণা করেছেন যে তারা শহরের প্রধান মসজিদে ভাঙচুরের ঘটনার পর "কোথাও যাচ্ছেন না"।

গ্লাসগোর অ্যাডেলফি স্ট্রিটে অবস্থিত সেন্ট্রাল মসজিদের দেয়ালে "স্কটস ফার্স্ট" শব্দগুলি স্প্রে-রাইট করার পরে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

স্কটল্যান্ড পুলিশ এই ঘটনাটিকে "ঘৃণামূলক অপরাধ" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

এই ঘটনার পর, স্কটিশ বিষয়ক সম্পাদক ডগলাস আলেকজান্ডার এবং স্কটিশ লেবার পার্টির নেতা আনাস সারওয়ার সহ গ্লাসগো দক্ষিণের এমপি জুবায়ের আহমেদ সহ একদল রাজনীতিবিদ কেন্দ্রীয় মসজিদের সদস্যদের সাথে দেখা করেন।

এই বৈঠকে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মসজিদ কর্মকর্তাদের কাছে একটি চিঠিও দেওয়া হয়, যেখানে ইসলামোফোবিয়া এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরোধিতার উপর জোর দেওয়া হয়।

৪০ বছর ধরে মসজিদে নামাজ পড়া ডাঃ জুবায়ের আহমেদ জোর দিয়ে বলেন যে অভিবাসন সম্পর্কিত বৈধ বিতর্কের সাথে এই পদক্ষেপের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন: "গ্লাসগো এবং ব্রিটেনের বেশিরভাগ মানুষ ভদ্র এবং সম্মানিত মানুষ এবং এই ধরনের আচরণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে না। ঘৃণ্য আখ্যানটি হাইজ্যাক করা হয়েছে এবং এখন আমাদের কর্তব্য এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং কথা বলা।"

