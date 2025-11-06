ইসলামী প্রতিরোধের প্রতি লেবানিজ মুসলিম স্কলারস অ্যাসোসিয়েশনের দৃঢ় সমর্থন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশ"-এর পরিচালনা পর্ষদ তাদের পর্যায়ক্রমিক সভার পর জারি করা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে: "সমাধান অনুসন্ধানের আড়ালে এই অঞ্চলে আমেরিকান কর্মকর্তাদের অনুপ্রবেশের লক্ষ্য হল ইহুদিবাদী সরকারের জন্য সর্বোত্তম রাজনৈতিক, নিরাপত্তা এবং সামরিক পরিস্থিতি প্রদান করা।"
মুসলিম ধর্মগুরুদের সমাবেশে জোর দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী প্রতিরোধ যত কঠিনই হোক না কেন, পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে এবং লেবানন এবং তার জনগণকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে।
কোনও স্বাধীন লেবাননীই মেনে নেবে না যে লেবানন এমন একজন আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকের সাথে অপমানজনক আলোচনায় লিপ্ত হবে যিনি কেবল ইহুদি শত্রুর স্বার্থকে সমর্থন করেন।
সমাবেশটি দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আল-বায়াদে ইহুদি শত্রুদের দ্বারা নিরীহ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার নিন্দা জানায়, যার ফলে তাদের মায়ের সামনে দুই ভাই হাসান এবং হুসেন ইব্রাহিম সুলেমান শহীদ হন এবং এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।
ধর্মগুরুদের সমাবেশে ইহুদিবাদী শত্রু সেনাবাহিনীর সিরিয়ার ভূখণ্ডে বারবার লঙ্ঘনের নিন্দা জানানো হয়েছে, যার সর্বশেষ ঘটনা ছিল কোম মুহাইরিস মোড়ে দামেস্ক-কুনেইত্রা সড়কে ইহুদিবাদী শত্রু বাহিনীর দ্বারা একটি চেকপয়েন্ট স্থাপন এবং পথচারীদের পরিদর্শন, যা সিরিয়ার সরকারের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন।
সমাবেশে সিরিয়ার জনগণকে ইহুদিবাদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধে অংশগ্রহণ করার এবং দখলকৃত অঞ্চল থেকে তাদের প্রত্যাহার করতে বাধ্য করার আহ্বান জানানো হয়।
