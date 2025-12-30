যে নবজাতকের জন্ম আহলে বাইত (আ.)-এর জন্য সর্বাধিক আনন্দ বয়ে এনেছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, মরহুম আল্লামা মিসবাহ তার এক বক্তৃতায় "ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর দ্বিগুণ আশীর্বাদ" বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।
কিছু বর্ণনা অনুসারে, যে সন্তানের জন্ম আহলে বাইত এবং তাদের অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় ছিল তিনি হলেন ইমাম জাওয়াদ (আ.)। ইমাম রেযা (আ.)-এর সন্তান ধারণের বিষয়ে সন্দেহের কারণে শত্রুরা গুজব ছড়িয়েছিল।
অজ্ঞ মানুষেরা সন্দেহ ও সংশয়ে ভরা ছিল, এমনকি তাঁর জন্মের পরেও কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল যে তিনি ইমাম রেযা (আ.)-এর পুত্র নন।তবে যাই হোক, ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্ম শিয়াদের জন্য অতিরিক্ত বরকত ও আনন্দ নিয়ে এসেছিল এবং ইমাম রেযা (আ.)-এর পরে ইমামতের কর্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছিল।
আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন এই মহান ইমামের আগমন ও জন্মবার্ষিকীর বরকতের মাধ্যমে সকল মুসলিম, শিয়া এবং আহলে বাইতের অনুসারীদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন এবং এই মহান ইমামের ওসিলায় ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা দূর করেন। আমাদের ঈদি স্বরুপ তাঁর বংশের সর্বশেষ হুজ্জাত ইমাম মাহদী (আ.ফা.)-এর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করুক, ইন শা আল্লাহ।
