কয়েকটি প্রশান্তিময় আয়াত/সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে কথোপকথন হৃদয়ের শান্তির কারণ।

৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:৩১
আল্লাহ্‌র স্মরণই শান্তির উৎস এবং এটি মানুষকে উদ্বেগ থেকে দূরে রাখে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসারে, আল্লাহ্‌র স্মরণ সাধারণভাবে শান্তির উৎস এবং মানুষকে মানসিক  চাপ ও উদ্বেগ থেকে দূরে রাখে। বলা হয়েছে যে কিছু সূরা ও আয়াত বিশেষভাবে আত্মা ও মনকে প্রশান্ত করার প্রভাবের উপর জোর দিয়েছে।

আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের সাথে কথোপকথনের কয়েকটি প্রশান্তিকর আয়াত:

 আমি বললাম: হে আল্লাহ, এত কষ্ট কেন?

আল্লাহ তায়ালা বললেন:

«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

অবশ্যই প্রতিটি কষ্টের সাথে সহজি আছে। (সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত ৬)

 আমি বললাম: সত্যি?

আমার রব বললেন:

«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

নিশ্চয়ই প্রতিটি কষ্টের সাথে সহজি রয়েছে। (সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত ৭)

 বললাম: আমি তো খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি

সৃষ্টিকর্তা বললেন:

«لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ»

আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫৩)

 আমি বললাম: হে আমার রব মনে হয় তুমি আমাকে ভুলে গেছো!

পরওয়ারদেগার বললেন:

«اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ»

তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে স্মরণ করবো। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫২)

  বললাম: কতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরব?!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন:

«وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا»

তুমি তো জানো না, হয়তো সেই সময়টা খুব কাছেই। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৬৩)

আরও বললেন:

«إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩০)

 আমি বললাম: তুমি মহান, কিন্তু আমার কাছে অনেক দূরের মনে হয়!

ততদিন আমি কী করব?

স্রষ্টা বললেন:

«وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ»

যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধরো, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ হুকুম দেন। (সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৯)

 অজান্তেই আমি বললাম:

إلهي و رَبِّي مَن لي غيرك؟

(হে আমার ইলাহী, হে আমার রব, তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার জন্য?!)

তিনি বললেন:

«أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ»

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা আয-যুমার, আয়াত ৩৬)

