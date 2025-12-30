https://bn.abna24.com/xk3ry৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:২৫ News ID 1768142 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ সচিত্র সংবাদ: হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকীর আনন্দ উৎসব। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:২৫ News ID: 1768142 হযরত ফাতেমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে যিয়ারতকারীদের সমাবেশে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন ফারাহযাদের বক্তৃতা এবং আলী আকবর হায়েরি ও জাওয়াদ আশ'আরির প্রশংসাগাথার মাধ্যমে ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। Tags সচিত্র সংবাদ ইমাম জাওয়াদ (আ.) হযরত মাসুমাহ (সা.আ.) যিয়ারতকারী জন্মবার্ষিকী
