সচিত্র সংবাদ: হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকীর আনন্দ উৎসব।

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:২৫
News ID: 1768142
হযরত ফাতেমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে যিয়ারতকারীদের সমাবেশে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন ফারাহযাদের বক্তৃতা এবং আলী আকবর হায়েরি ও জাওয়াদ আশ'আরির প্রশংসাগাথার মাধ্যমে ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

