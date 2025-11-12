  1. Home
পশ্চিমতীরে ইসরাইলি দখলদারদের আগ্রাসন

১৩ নভেম্বর ২০২৫ - ০১:১৮
দখলদার ইসরাইলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারী তথা সেটেলাররা দিনকে দিন পশ্চিমতীরে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সময় মঙ্গলবারও দখল করা পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলে একাধিক ফিলিস্তিনি স্থাপনা, একটি বেদুইন গ্রাম এবং কৃষিজমিতে আগুন ধরিয়ে দেয় ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল।

এ সন্ত্রাসী ঘটনায় কয়েকজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। সেখানে জাতিসংঘের মানবিক দফতর জানিয়েছে, গত মাসে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ইসরাইল ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে পশ্চিমতীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করার পর থেকে সেখানে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বসতি গড়ে তুলেছে। সেখানে এখন প্রায় ৭ লাখ ইহুদি বসবাস করছে। তবে ওই এলাকাগুলো গাজার সঙ্গে মিলিয়ে ফিলিস্তিনিরা তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে দাবি করে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩৩ লাখ ফিলিস্তিনি বসবাস করছেন। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী ইসরাইলের এসব বসতি অবৈধ।

মঙ্গলবারের ঘটনার ফুটেজে দেখা গেছে, তুলকারেমের পূর্বের একটি পাহাড়ি এলাকায় মুখোশ পরা কয়েক ডজন মানুষ তাণ্ডব চালাচ্ছে। তারা বেইত লিদ শহরে একটি ফিলিস্তিনি গুদামে হামলা চালায়, ট্রাকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দেইর শরাফ নামের বেদুইন গ্রামে তাঁবুগুলো পুড়ছে, আর পেছনে নারীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের দেয়াল ও বসতি প্রতিরোধ কমিশনের প্রধান মুআয়্যাদ শাবান বলেছেন, এসব হামলা ছিল ‘ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরির একটি অভিযানের অংশ।’

ইসরাইলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, সৈন্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ‘দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের উপকরণ ব্যবহার করে সংঘর্ষ ছত্রভঙ্গ করে এবং কয়েকজন ইসরাইলি নাগরিককে আটক করে।’ পরে সেনাদের ঘিরে থাকা বসতি স্থাপনকারীরা সৈন্যদের আক্রমণ করে এবং তাদের যানবাহন ভাঙচুর করে। ইসরাইলি পুলিশ জানিয়েছে, চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব ঘটনাকে ‘ভয়াবহ ও গুরুতর’ বলে উল্লেখ করে বলেছে, ‘অল্পসংখ্যক সহিংস ও বিপজ্জনক ব্যক্তি’ এসব ঘটনার জন্য দায়ী।

মঙ্গলবারের এই বৃহৎ হামলা ছিল বিরল একটি ঘটনা, যেখানে ইসরাইলি আইনপ্রয়োগকারী বাহিনী বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেয়। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরাইলে আক্রমণের পর এবং গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বসতি স্থাপনকারীদের হামলার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

জাতিসংঘের মানবিকবিষয়ক সমন্বয় দফতর (ওসিএইচএ) জানিয়েছে, কেবল গত অক্টোবর মাসে বসতি স্থাপনকারীরা ২৬০টিরও বেশি হামলা চালিয়েছে, যেখানে আহত হয়েছে বহু মানুষ এবং ধ্বংস হয়েছে সম্পদ। গড়ে প্রতিদিন প্রায় আটটি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

