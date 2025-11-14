দক্ষিণ খোরাসান সম্পর্কে সবচেয়ে বড় মিডিয়া ক্যাম্পেইন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের রেডিও ও টেলিভিশন সংস্থার আন্তর্জাতিক বিভাগে 'Discover Iran' (ইরানকে জানুন) শিরোনামে আয়োজিত "প্রিয় ইরান" জাতীয় ইভেন্ট এ সপ্তাহে দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের আকর্ষণ ও সক্ষমতাগুলো উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে এবং এটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে এই প্রদেশের বিভিন্ন দিক উপস্থাপনের চেষ্টা করছে।
ইরানের তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ এবং আফগানিস্তানের সাথে দীর্ঘতম সীমানা রয়েছে এমন দক্ষিণ খোরাসান একটি তরুণ প্রদেশ যেখানে কৃষি, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, খনি, পর্যটন এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।
এই বিভিন্ন সামর্থ্য দক্ষিণ খোরাসানকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ইরানের অন্যতম প্রধান প্রদেশে পরিণত করেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইরানকে উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক সুযোগ তৈরি করেছে।
এই প্রেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক বিভাগের রেডিও ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো দেশব্যাপী অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে সমন্বয় করে সংলাপ, ডকুমেন্টারি, ভ্লগ, শর্টফিল্ম, ক্লিপ, ফিলার, পডকাস্ট এবং ভিডিওকাস্ট আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি সিরিজ প্রযোজনা ও সম্প্রচার করেছে।
এছাড়াও, এই নেটওয়ার্কগুলোর সাথে সম্পর্কিত ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং প্ল্যাটফর্মগুলি খবরের রিপোর্ট, নিবন্ধ, ইমেজ অ্যালবাম এবং বিভিন্ন ভিডিও আপডেট প্রকাশের মাধ্যমে "দক্ষিণ খোরাসান"-এর বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করেছে।
এই রিপোর্টে "প্রিয় ইরান, দক্ষিণ খোরাসান" প্রচারণার কাঠামোর মধ্যে থাকা কিছু অনুষ্ঠান ও মিডিয়া উদ্যোগের উল্লেখ করা হয়েছে যা আপনি নিচে পড়তে পারেন:
সাহাব নেটওয়ার্ক: বিশেষ রেডিও অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রযোজনা ও সম্প্রচার
সাহাব নেটওয়ার্কের সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক গ্রুপ জাতীয় ইভেন্ট "প্রিয় ইরান"-এর কাঠামোর মধ্যে রেডিও অনুষ্ঠানের পাঁচটি এপিসোড এবং "ইরানের অপার সৌন্দর্য" শিরোনামে চারটি পডকাস্ট তৈরি করেছে। নেটওয়ার্কের কর্মীদের মাধ্যমে অনুবাদ ও ভাষা নির্বাচনের পর, এই অনুষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হবে এবং ইরান রেডিও'র ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপলোড করা হবে।
সাহাব নেটওয়ার্কের নিউজ ও ব্যাখ্যা গ্রুপও দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশ পরিচয় করিয়ে দিতে চারটি নিউজ রিপোর্ট প্রযোজনা ও প্রচারের কাজ করছে। এই রিপোর্টগুলো রেডিওতে সম্প্রচারের পাশাপাশি রেডিওগুলোর ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হবে।
এছাড়াও, সাহাব নেটওয়ার্কের সকল চ্যানেল একটি যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ খোরাসান পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি সিরিজ কাজের তালিকায় রেখেছে; এর মধ্যে রয়েছে: প্রদেশ ও তার দর্শনীয় স্থানগুলো পরিচয় করিয়ে দিতে ১০১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুষ্ঠান, প্রদেশের পর্যটন গ্রামগুলোর পরিচয়, কবি ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব ইবনে হেসামের পরিচয়, বাগ-এ আকবরিয়ার পরিচয় এবং জাফরান, ডালিম ও পেস্তা বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুষ্ঠান।
সাহাব নেটওয়ার্কের ইংরেজি রেডিও "ইরান" শিরোনামে একটি সরবরাহকৃত অনুষ্ঠানকে ইরান সপ্তাহ, অর্থাৎ দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের জন্য উৎসর্গ করেছে।
বৈশ্বিক সাহার নেটওয়ার্ক: বহুভাষিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও সম্প্রচার
"ডিসকভার ইরান" প্রচারণা কাঠামোর মধ্যে, বৈশ্বিক সাহার নেটওয়ার্ক দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশকে কেন্দ্র করে মিডিয়া প্রোডাকশনের একটি সিরিজ তৈরি ও সম্প্রচার করেছে।
এই নেটওয়ার্কে বসনীয়, কুর্দি (সোরানি এবং কুর্মাঞ্জি), আজারি, উর্দু এবং দারি ভাষায় পাঁচটি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কৃষি পণ্য, পর্যটন আকর্ষণ, বিশ্ব-নিবন্ধিত জিওপার্ক এবং হস্তশিল্পের মতো বিষয়বস্তু নিয়ে ফিলার তৈরি করেছে। এছাড়াও, ১৩ পর্বে অ্যানিমেশন সিরিজ "হুপরি" সম্প্রচার চ্যানেলগুলোর মধ্যে সাধারণ অনুষ্ঠানগুলোর একটি।
দক্ষিণ খোরাসানের আফগানিস্তানের সাথে সীমানা থাকা এবং সেই দেশের ফার্সি ভাষাভাষীদের সাথে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সংযোগের কারণে, সাহার আফগানিস্তান চ্যানেল দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছে।
আই-ফিল্ম: দক্ষিণ খোরাসানে "ডিসকভার ইরান" প্রচারণার বিশেষ কভারেজ
আই–ফিল্ম নেটওয়ার্কের সব ভাষার চ্যানেল (আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও দারি) “প্রিয় ইরান” ও “ডিসকভার ইরান” প্রচারণার অংশ হিসেবে সংক্ষিপ্ত ভিডিও, ক্লিপ ও ফিলার সম্প্রচার করছে। তবে, আই-ফিল্ম দারি চ্যানেলে এই প্রচারণা আরও বিশেষভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশ পরিচয় করিয়ে দিতে আরও ফোকাস করা হচ্ছে।
এই চ্যানেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইটেমগুলোর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের বিভাগ, অঞ্চল ও বাস্তুতন্ত্র পরিচয় করিয়ে দিতে বিষয়ভিত্তিক ৭টি ডকুমেন্টারি সম্প্রচার।
এছাড়াও, "আপনি ও আই-ফিল্ম" অনুষ্ঠানের কাঠামোর প্রচারণাটি একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান আকারে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন দিনে স্বল্পদৈর্ঘ্য আইটেম আকারে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আই-ফিল্মের সাথে সম্পর্কিত ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং প্ল্যাটফর্মগুলি সপ্তাহজুড়ে ছবি, ভিডিও এবং পডকাস্ট সহ বিভিন্ন কন্টেন্ট আপডেট করার মাধ্যমে দক্ষিণ খোরাসান প্রচারণার কভারেজ শক্তিশালী করছে।
প্রেস টিভি: "ইরান টুডে" এবং "ইরান টেক" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের অংশগ্রহণ
প্রেস টিভি নেটওয়ার্ক "ইরান টুডে" এবং "ইরান টেক" নামক দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার দর্শকদের দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এই নেটওয়ার্ক "ইরান টুডে" অনুষ্ঠানে প্রদেশের আকর্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ও পর্যটন সামর্থ্য আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করেছে এবং "ইরান টেক" অনুষ্ঠানে প্রদেশের বৈজ্ঞানিক অর্জন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর ফোকাস করেছে।
এর পাশাপাশি, প্রেস টিভি সংক্ষিপ্ত ইন্টারঅনুষ্ঠান ফিলারের মাধ্যমে, যা প্রদেশের সৌন্দর্য ও সামর্থ্যের কিছু অংশ ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝে সম্প্রচারিত হয়, "প্রিয় ইরান" প্রচারণার বার্তা দর্শকদের কাছে আরও বিস্তৃতভাবে পৌঁছে দিচ্ছে।
হিস্পান টিভি: দক্ষিণ খোরাসানের জন্য স্প্যানিশ ভাষার অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও সম্প্রচার
আন্তর্জাতিক বিভাগের স্প্যানিশ ভাষার নেটওয়ার্ক হিস্পান টিভি ১১টি ফিলার সম্প্রচার করেছে। যার মধ্যে রয়েছে: কারাভানসারাই কোলমার, দেহোক গ্রাম, খোর, তাবাস, কাবির পেছত সিয়াহ মরুভূমি, এসফাহাক, আজমেইগান, জাফরান সংগ্রহ, কায়েন, বিরজান্দ দুর্গ, এবং শোকতিয়া স্কুল। এছাড়াও অনুষ্ঠান "ইরান সিন ফিলট্রো"-এর মাধ্যমে প্রদেশটি পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।
এছাড়াও, ডকুমেন্টারি "মিরাস-এ খাভেরান-এ জিরকুহ", জৈব পণ্যের কৃষি, খেজুর কৃষি এবং "সফরনামায়ে কাভির" (মরুভূমি ভ্রমণকাহিনী) সম্প্রচার তালিকায় রয়েছে। হিস্পান টিভি "বেনতু নাত", কয়লা, ম্যাগনেসাইট, হস্তশিল্প, পেস্তা, জাফরান এবং বারবেরিস (জেরেশ্ক) নামে ১৬টি টাইম-ল্যাপস ভিডিওও সম্প্রচার করছে।
আল-আলম নেটওয়ার্ক: টিম প্রেরণ ও সংক্ষিপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুষ্ঠান প্রযোজনা
আইআরআইবি'র আন্তর্জাতিক বিভাগের আরবী ভাষার চ্যানেল আল-আলম নেটওয়ার্ক দক্ষিণ খোরাসান প্রদেশে একটি টিম প্রেরণের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে এবং অনুষ্ঠান প্রযোজনা সেন্টারের সাথে অংশীদারিত্বে উভয়ভাবেই অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও সম্প্রচার করছে।
এছাড়াও, বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুষ্ঠান এবং ফিলার সম্প্রচারের বিষয়বস্তুও "প্রিয় ইরান " প্রচারণায় এই নেটওয়ার্কের সাধারণ কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।
জাতীয় ইভেন্ট "প্রিয় ইরান"-এ আন্তর্জাতিক রেডিও ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর কার্যক্রম, ডকুমেন্টারি, স্বল্পদৈর্ঘ্য অনুষ্ঠান, ফিলার এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রযোজনার সাথে সাথে, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের দিকগুলো আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।
এই প্রচারণা দেখিয়েছে যে, বৈশ্বিক মিডিয়া কার্যকরভাবে প্রদেশগুলোর পর্যটন, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সামর্থ্য প্রতিফলিত করতে পারে এবং ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সামর্থ্যের একটি বহুমাত্রিক ও জীবন্ত চিত্র প্রদান করতে পারে। "ইরানকে জানুন" দেশের সম্ভাবনা উপস্থাপন এবং ইরানের প্রদেশগুলো সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের বোঝাপড়া উন্নত করতে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রভাবের একটি সফল উদাহরণ।
