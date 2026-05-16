থাই ইন্টারনেট টিভি শহীদ নেতার চলচ্চিত্র প্রদর্শনে মনোনিবেশ করছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে দেশটির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শৈল্পিক দিক তুলে ধরার লক্ষ্যে, ইসলামী বিপ্লবের শহীদ নেতা সম্পর্কিত চলচ্চিত্রসমূহের অনলাইন প্রদর্শন ও আপলোডের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ থাইল্যান্ডে অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শ অফিসের ইন্টারনেট টেলিভিশনে ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, যা থাই ভাষায় ডাব করা হয়। এতে ইরানের ঘটনাবলির ওপর জোর দেওয়া হয় এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয়।
এই সিস্টেমটি অনলাইন স্ট্রিমিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে; যার ফলে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র অনলাইনে সিনেমা দেখতে পারেন এবং কোনো কাজ ডাউনলোড করতে পারেন না, যা সিনেমা উপস্থাপনের জন্য একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নতুন বিভাগ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নতুন আঙ্গিকে একটি ৪-ঘণ্টার টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হয় এবং থাই সাবটাইটেলসহ উপস্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলির একটি প্রামাণ্যচিত্রধর্মী ও বহুমাত্রিক বিবরণের মাধ্যমে অ-ফার্সিভাষী দর্শকদের অবহিত করা।
শহীদ নেতা এবং প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কিত চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের এই সংকলনে, প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রধর্মী আখ্যান ব্যবহার করে ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দর্শকদের কাছে একটি স্পষ্ট, বিশ্লেষণাত্মক ও বোধগম্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
Your Comment