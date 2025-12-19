গাম্বিয়ায় হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, গাম্বিয়ার লুহিন গ্রামে অবস্থিত ইমাম জয়নুল-আবেদীন (আ.) স্কুলে মিশনারি এবং আল-মুস্তফা সম্প্রদায়ের স্নাতকদের দ্বারা একটি উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এই আধ্যাত্মিক সমাবেশটি শুরু হয় একজন স্নাতকের পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে, এবং তারপর শেখ মুয়াজ আঙ্গুম মহানবী (সা.)-এর প্রিয় কন্যার গুণাবলী এবং মহৎ গুণাবলী ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দেন।
অনুষ্ঠানের অন্য অংশে, শেখ জিবরিল মুহাম্মদ লু হযরত যাহরা (স.আ.)-এর হিজাব এবং পবিত্রতা বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। আহলে বাইত (আ.)-এর ভক্তদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি এই শুভ দিনগুলির জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং সকলের জন্য আশীর্বাদের মাধ্যমে শেষ হয়।
