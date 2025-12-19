ইসলামোফোবিয়া: সামাজিক বাস্তবতা নাকি রাজনৈতিক প্রকল্প?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপিত হচ্ছে যা পশ্চিমা বিশ্বে সংগঠিত ইসলামোফোবিক আন্দোলনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
এই প্ল্যাটফর্মের কিছু সক্রিয় ব্যবহারকারী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে "ইসলামোফোবিয়া" নামক একটি ঘটনা ব্যাপক সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলনের চেয়ে বরং একটি মিডিয়া এবং রাজনৈতিক ন্যারেটিভ।
তারা যুক্তি দেন যে এই শব্দটি প্রায়শই ইসলাম সম্পর্কিত ধারণা এবং অনুশীলন সম্পর্কে যেকোনো সমালোচনা বা বৈধ আলোচনাকে নীরব করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই নিবন্ধে পার্সটুডে এই বিষয়ে এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ইরানি এবং বিদেশী ব্যবহারকারীদের মতামতের দিকে নজর দিয়েছে।
পার্সা সিদ্দিকি নামে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে পশ্চিমারা ইসলামোফোবিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এটি পরিচালনা করে দুর্দান্ত সুবিধা অর্জন করেছে।
আরিও নামে আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী যোগ করেছেন, ট্রাম্প ইসলামোফোবিয়ার অজুহাতে বিশ্বকে লুট করেছেন, তাই তাকে এটি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে লুটপাট অব্যাহত থাকে।মাইমিশন নামের আরেক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ইসলামোফোবিয়া হল ৮০ এবং ৯০ এর দশকের একটি ইসরায়েলি মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন।
আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী রোহিত বলেছেন, ইসলামোফোবিয়া বলে কিছু নেই। এটি একটি বানানো শব্দ যার আড়ালে প্রতিটি সন্ত্রাসী ধরা পড়লে লুকিয়ে থাকে।
আরেকজন ব্যবহারকারী, স্পোর্টস_অ্যাকাউন্ট বলেছেন, ইসলামোফোবিয়া বলে কিছু নেই। এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন দ্বারা মুসলিমদের প্রশ্ন করার জন্য উদ্ভাবিত একটি ধারণা। হারামবে এ সম্পর্কে লিখেছেন, ইসলামোফোবিয়া একটি অর্থহীন নাম। ইসলামের প্রতি ভয় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।
