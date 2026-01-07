  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

সুদানের মন্ত্রী: দারফুর এবং কর্দোফানের মানবিক পরিস্থিতি একটি সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে

৭ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৫:৩৪
News ID: 1770640
সুদানের মন্ত্রী: দারফুর এবং কর্দোফানের মানবিক পরিস্থিতি একটি সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে

সুদানের মন্ত্রী সতর্ক করে বলেন যে দারফুর এবং কর্দোফানে মানবিক সংকট বিপর্যয়কর পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে দেড় কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রী মুতাসিম আহমেদ সালেহ সতর্ক করে বলেছেন যে দারফুর এবং কর্দোফান দুটি রাজ্যের মানবিক পরিস্থিতি অত্যন্ত "জটিল এবং ভয়াবহ" হয়ে উঠেছে।

আহমেদ সালেহ বলেন যে অব্যাহত লড়াই এবং মানুষের জীবনযাত্রার অবনতি এই অঞ্চলগুলিতে মানবিক সংকটকে বিপর্যয়কর পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলি খাদ্য এবং মৌলিক পরিষেবার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে, এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা "দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনীর অপরাধ" সম্পর্কে তিক্ত এবং বেদনাদায়ক বর্ণনা দিয়েছেন।

সুদানের মানবসম্পদ মন্ত্রী আরও বলেন যে সরকার দেশটির শহরগুলিতে সাহায্য সংস্থাগুলির প্রবেশের উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করে না, তিনি আরও বলেন: "সুদানে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে।"

২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানী সেনাবাহিনী এবং র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের মধ্যে যুদ্ধ চলমান থাকায় এই মানবিক সংকট তীব্রতর হচ্ছে, এই যুদ্ধে দেশজুড়ে কয়েক হাজার মানুষ নিহত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha