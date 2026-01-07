সোমালিল্যান্ডে ইসরায়েলের উপস্থিতি/মুসলিম দেশগুলোর জন্য বিরাট হুমকি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতা "আব্দুল মালিক বদর উদ্দিন আল-হুথি" ঘোষণা করেছেন যে সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইসরায়েলের সিদ্ধান্ত একটি শত্রুতাপূর্ণ কাজ এবং মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ।
আল-হুথি জোর দিয়ে বলেছেন: এই ইসরায়েলি পদক্ষেপ, সোমালিয়া ছাড়াও, এই অঞ্চলের দেশগুলি এবং লোহিত সাগর এবং ইয়েমেনের নিরাপত্তার জন্যও বিরাট হুমকি।
আনসারুল্লাহর নেতা বলেন, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসরায়েলের মূল লক্ষ্য শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঘাঁটি তৈরি করা এবং এই অঞ্চলের দেশগুলিকে দুর্বল করা। তিনি বলেন যে এই পরিকল্পনা কেবল সোমালিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশ্চিম এশিয়ায় "বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা" বাস্তবায়নের অংশ।
আল-হুথি বলেন: "সোমালিল্যান্ডে ইসরায়েলি উপস্থিতি ইয়েমেন এবং এই অঞ্চলের বিরুদ্ধে সামরিক হুমকি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এটি অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে।"
আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতা ইসরায়েলের এই প্রতিকূল সিদ্ধান্তকে বাতিল এবং বাতিল বলে উল্লেখ করে এবং এর কোনও আইনি বা আইনি মূল্য নেই বলে স্পষ্ট করে বলেন: ইসরাইল, যার নিজেরই বৈধতা নেই, কীভাবে অন্যদের বৈধতা দিতে পারে?
ইহুদিবাদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে আল-হুথি বলেন: আরব ও মুসলিম দেশগুলির অবস্থান দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হতে হবে এবং সোমালিয়া ও এর জনগণকে সমর্থন করতে হবে।
আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতা আরও বলেন: ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সোমালিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ইয়েমেনের অবস্থান দৃঢ় এবং আমরা তাদের সমর্থন করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমরা কখনই সোমালিয়ার একটি অংশকে ইসরায়েলি ঘাঁটিতে পরিণত হতে দেব না এবং সোমালি জনগণ, অঞ্চল এবং লোহিত সাগরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে দেব না।
