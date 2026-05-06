ইরাকি আলেমগণ বিপ্লবের শহীদ নেতার নামে হজ পালনের জন্য হাজীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাবাত-ই-মোহাম্মাদীর আলেম পরিষদ এবং ইরাকের আলেম পরিষদ ১৪৪৭ হিজরির হজ মাস উপলক্ষে আল্লাহর পবিত্র ঘরের হাজীদের উদ্দেশে বিবৃতি জারি করেছে। এতে তাদেরকে জায়নবাদী শাসনের আগ্রাসন এবং মুসলিম দেশগুলোর ওপর আগ্রাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে এবং এই বরকতময় দিনগুলোতে জাতির শহীদ নেতার স্মরণে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন, অনুষ্ঠান ও সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত আয়োজনে বিশেষ মনোযোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।
রাবাত-ই-মোহাম্মাদি উলেমা পরিষদ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উপর আমেরিকান-জায়নবাদী শত্রুদের আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে তাদের বিবৃতিতে বলেছে: “আমরা মুসলমানদেরকে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করার জন্য উৎসাহিত করছি – বিশেষ করে গাজার নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণ এবং উম্মাহর দেশ ও জনগণ যেমন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান, লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুক্ত মানুষেরা যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি – সেইসাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে লক্ষ্য করে চালানো সাম্প্রতিক আগ্রাসন, উম্মাহর নেতাদের উপর নিপীড়নমূলক আক্রমণ এবং জায়নবাদী-আমেরিকান শত্রুর অপরাধের প্রতিও – যা এই যুগের অপরাধ এবং যার ফলে মহান ইসলামী নেতা, আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়্যেদ আলী খামেনেই (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন), মহান সেনাপতিগণ এবং তাদের সম্মানিত পরিবারবর্গ শাহাদাত বরণ করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।”
ইসলামী বিশ্বের জন্য ইমাম খামেনেয়ী (রহ.)-এর শাহাদাতের বিরাট ক্ষতির কথা উল্লেখ করে ইরাকি উলেমা পরিষদ তাদের বিবৃতিতে আরও জোর দিয়ে বলেছে যে, "আমরা আল্লাহর ঘরের তীর্থযাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন তাদের ইবাদতকে আনুগত্যের মঞ্চে পরিণত করেন। এর জন্য তারা যেন তাদের ইবাদতের একটি অংশ, যেমন একটি পৃথক উমরাহ, প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা, মহান খামেনেই-এর চেতনার প্রতি উৎসর্গ করেন এবং তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কুরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করেন।"
Your Comment