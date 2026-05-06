  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইরানের সংবাদ

ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি ন্যায্য ও পূর্ণাঙ্গ চুক্তিই গ্রহণ করবে

৬ মে ২০২৬ - ২২:৩৩
News ID: 1810884
ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি ন্যায্য ও পূর্ণাঙ্গ চুক্তিই গ্রহণ করবে

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে বৈঠকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি বলেছেন, তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুধু একটি ‘ন্যায্য ও পূর্ণাঙ্গ’ চুক্তিই গ্রহণ করবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে আরাকচি ওয়াশিংটনকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন, ইরানের স্বার্থ রক্ষা করে এমন কোনো স্থায়ী ও ন্যায়সংগত সমাধান ছাড়া তেহরান অন্য কিছু মেনে নেবে না।

চীনকে ‘ঘনিষ্ঠ বন্ধু’ হিসেবে অভিহিত করে আরাকচি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বেইজিংয়ের অবস্থান ও সহযোগিতার জন্য তেহরান কৃতজ্ঞ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে চীন। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালিতে আরোপিত সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ওপরও জোর দিয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha