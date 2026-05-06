শেখ যাকযাকি: ইরানের স্থিতিশীলতা আহলে বাইত (আ.)-এর মাযহাবের কাছে ঋণী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে শেখ যাকযাকি নবী (সা.)-এর আহলে বাইত (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন: ইতিহাস জুড়ে তাঁদের গুণাবলী ও মর্যাদাকে খর্ব করতে এবং আড়াল করার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।
আহলে বাইত (আ.) মাযহাবের পথনির্দেশক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: এই মাযহাবকে অনুসরণ করাই হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য সম্মান ও বিজয় অর্জনের পথ।
ইরানের আজকের স্থিতিশীলতা ও সাফল্য মূলত বিভিন্ন চাপ এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আহলে বাইত (আ.)-এর পথ ও শিক্ষায় অবিচল থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে।
তার বক্তৃতার অন্য অংশে, নাইজেরিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা ধর্মীয় ও সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কবিতা ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন: সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমতকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কবিতা একটি কার্যকর মাধ্যম।
নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে কবিদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে, তিনি কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা কবিতার সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগান যা মানুষকে আলোকিত করতে, ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে এবং জাতিগত বিভেদ উস্কে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। শেখ জাকজাকি এই বলে উপসংহার টানেন যে: যদিও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান, ইসলাম ধর্ম জাতিসত্তার ঊর্ধ্বে এবং এটিই ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত।
