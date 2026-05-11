পারস্য উপসাগরে ইরানের স্পিডবোটগুলোর শক্তি; হরমুজ প্রণালীতে অপ্রতিসম যুদ্ধের একটি হাতিয়ার।

১১ মে ২০২৬ - ২০:৪২
পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ইরানের নৌ শক্তি এবং পারস্য উপসাগরে আইআরজিসি-র দ্রুতগামী নৌযানগুলোর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে ইরানের অপ্রতিসম যুদ্ধ কৌশলে এই নৌযানগুলোর ব্যাপক উপস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে, ইরানের দক্ষিণ উপকূল বরাবর বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর নৌবাহিনীর স্পিডবোটের একটি নেটওয়ার্ক মোতায়েন রয়েছে।

এই নৌযানগুলোর অনেকগুলো উপসাগর, সুড়ঙ্গ এবং উপকূলীয় আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয় এবং নির্দেশ পেলে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

প্রতিবেদন অনুসারে, এই নৌকাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হালকা ও সাধারণ, আবার অন্যগুলোতে স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং আরও উন্নত সরঞ্জামের মতো অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রয়েছে। এই জলযানগুলো উচ্চ গতিতে দলবদ্ধভাবে চলাচল করতে সক্ষম এবং বড় জাহাজগুলোকে হয়রানি করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের নৌপথের জন্য ক্রমাগত হুমকি সৃষ্টি করে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, দ্রুতগামী নৌকার ব্যবহার ইরানের ‘অসম যুদ্ধ’ মতবাদের একটি অংশ, যার সূত্রপাত ইরান-ইরাক যুদ্ধ থেকে। অনুমান করা হয় যে, আইআরজিসি-র কাছে ৫০০ থেকে ১,০০০টি দ্রুতগামী আক্রমণকারী নৌকা এবং ১,০০০টিরও বেশি চালকবিহীন যান রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র বা টর্পেডো নিক্ষেপে সক্ষম এবং ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পাশাপাশি এগুলো এই অঞ্চলের নিরাপত্তা সমীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

