আবু উবায়দাহ: পশ্চিম তীরের যুবকদের লাঠি ও ছুরি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্রের মতোই কার্যকর।

১২ মে ২০২৬ - ১৮:১৪
News ID: 1813489
ইয্যুদ্দিন আল-কাসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেছেন: "ইসরায়েলের মোকাবেলায় লাঠি ও ছুরিও ক্ষেপণাস্ত্রের মতোই কার্যকর হতে পারে।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয্যুদ্দিন আল-কাসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র বু'ওবেইদা, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি বাহিনীর প্রতিরোধ অভিযানের প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ চেতনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কাসামের মুখপাত্র বলেছেন: "একটি নতুন ফিলিস্তিন গড়ার জন্য বিগত বছরগুলোতে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা সফল হবে না, এবং ফিলিস্তিনি জনগণ প্রতিরোধের পথেই অবিচল থাকবে।"

আবু উবায়দাহ অবশেষে পশ্চিম তীরের যুবকদেরকে তাদের হাতে থাকা যেকোনো উপায় ব্যবহার করে ইসরায়েলি বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের মোকাবেলা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন: "ইসরায়েলকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্রের মতোই লাঠি ও ছুরিও সমান কার্যকর হতে পারে।"

