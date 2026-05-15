যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ভাঙতে ব্রিকসকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইরানের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বক্তব্য দিতে গিয়ে আরাকচি বলেন, গত এক বছরে ইরান দুইবার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। একইসঙ্গে এই জোটের আরও অনেক সদস্য দেশও ওয়াশিংটনের “বিদ্বেষপূর্ণ চাপ ও জবরদস্তির” মুখে পড়েছে।
আরাকচির মতে, একটি আরও ন্যায়ভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা গঠনে ব্রিকসকে অন্যতম প্রধান স্তম্ভে পরিণত হতে হবে, যেখানে দক্ষিণের দেশগুলোর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে।
তিনি অভিযোগ করেন, “অবনতিশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সময়কে পেছনে নিতে চায় এবং নিজেদের পতনের সময় আরও আগ্রাসী আচরণ করছে,” কারণ তারা বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উত্থান ঠেকিয়ে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে মরিয়া।
ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমা শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে “ভয়াবহ গণহত্যা” এবং “জাতীয় সার্বভৌমত্বের চমকপ্রদ লঙ্ঘন”-এ সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগও তোলেন।
যদিও ব্রিকস এখন পর্যন্ত মূলত একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে কাজ করেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জোটের মধ্যে সম্ভাব্য নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা উঠেছে।
