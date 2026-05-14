শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারী শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হলো।

১৪ মে ২০২৬ - ০৬:৩১
News ID: 1814069
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-সভাপতিত্বের নারী ও পরিবার বিভাগের প্রচেষ্টায় “শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারী” শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঘানার মাসুমা সাদিকের সঞ্চালনায় ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার এই বৈঠকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নারীরা আরবি, ইংরেজি, ফরাসি এবং হাউসা ভাষায় বিষয়টি নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থার নারী ও পরিবার বিভাগের মহাপরিচালক ড. রোকন আবাদী, নাইজেরিয়ার শেখ যাকযাকির স্ত্রী মিসেস জিনাত ইব্রাহিম, সেনেগালের মিস মাইমোন ফায়ে, কঙ্গো থেকে ডক্টর জামিলা ইব্রাহিম , কেনিয়া থেকে মরিয়ম শাফে, তানজানিয়ার আল-মানতাজের স্কুলের শিক্ষিকা মিসেস  নিমবেজি এমবানো এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন।

