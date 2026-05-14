একজন ফিলিস্তিনির লাশ কবর থেকে তুলে সরিয়ে ফেলার কাহিনী; আমরা মনুষ্যত্বের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): একজন ইসরায়েলি লেখক একটি জায়নবাদী প্রকাশনায় লিখেছে: “আমাদের সৈন্যদের উপস্থিতিতে একজন ফিলিস্তিনির কবরের ওপর হামলা শক্তির পরিচায়ক নয়, বরং এটি নৈতিক অবক্ষয় এবং সেই ইহুদি মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন, যা রক্ষা করার দাবি ইসরায়েল করে থাকে।”
লেখক ‘টাইমস অফ ইসরায়েল’-এ লিখেছে: “একজন ফিলিস্তিনির দেহ কবর থেকে বারবার খুঁড়ে বের করার বসতি স্থাপনকারীদের এই ‘ভয়াবহ সার্কাস’ এমন সময়ে সংঘটিত হয়েছে, যখন সৈন্যরা কাছাকাছি থেকেই এই অবমাননা প্রত্যক্ষ করছিল, কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে।
”সে আরও বলে: "যদি দুর্বল বক্তব্যের মাধ্যমে এই ধরনের জঘন্য কাজ সহ্য করা হয় বা প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে ইসরায়েল নিজের হাতেই নিজের ক্ষতি করবে।
তোরাহ ‘পতাকা ও লম্বা চুলওয়ালা দানব’ (বসতি স্থাপনকারীদের চেহারার প্রতি ইঙ্গিত) তৈরি করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি, এই ‘বিষাক্ত’ আচরণগুলো ইসরায়েলি সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে।"
