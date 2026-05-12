হরমুজ প্রণালীর কাছে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর বিষয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সতর্ক করেছে ইরান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপমন্ত্রী এই অঞ্চলে ফরাসি ও ব্রিটিশ সামরিক জাহাজ মোতায়েনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা একমাত্র ইরানই নিশ্চিত করে।
গারিব আবাদী বলেন, ফ্রান্স ঘোষণা করেছে যে তারা লন্ডনের সাথে একটি যৌথ মিশনের জন্য বিমানবাহী রণতরী শার্ল দ্য গলকে লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে পাঠিয়েছে, যার কথিত লক্ষ্য হলো “নৌচলাচলের স্বাধীনতা জোরদার করা”, এবং ব্রিটেনও এই অঞ্চলে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, নৌচলাচল রক্ষার দাবি করে হরমুজ প্রণালীর চারপাশে আঞ্চলিক জাহাজের মোতায়েন “সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে সামরিকীকরণ করছে।”গরিবাবাদী আঞ্চলিক নিরাপত্তাহীনতার উৎস হিসেবে “অবৈধ শক্তি প্রয়োগ, উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রতি হুমকি এবং নৌ অবরোধ”-কে চিহ্নিত করেছেন।
তিনি আরো বলেন যে, হরমুজ প্রণালী আন্তঃআঞ্চলিক শক্তিগুলোর কোনো যৌথ সম্পত্তি নয় এবং একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে ইরানের সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ ও এর আইনি ব্যবস্থা নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করে দেন যে, হরমুজ প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য ফ্রান্স, ব্রিটেন বা অন্য কোনো দেশের জাহাজের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী “সুনির্দিষ্ট ও তাৎক্ষণিক জবাব” দেবে।
