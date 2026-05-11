ইরানিদের প্রতিরোধ-বিজয়ের ইতিহাস পারস্য সভ্যতার সমান দীর্ঘ

১১ মে ২০২৬ - ২০:১৩
News ID: 1813026
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ী জোর দিয়ে বলেছেন, জবরদস্ত আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে ইরানিদের দৃঢ় প্রতিরোধের ইতিহাস পারস্য সভ্যতার ইতিহাসের মতোই সুদীর্ঘ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসমাইল বাকায়ী রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘ইরানিরা ইতিহাসের প্রতিটি যুগে শুধু একটি শক্তির বিরুদ্ধেই নয়, বরং নানা সাম্রাজ্য ও তাদের ‘লিজিয়ন’ বাহিনীর বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছে এবং সবসময় সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে।’

তিনি আরও বলেন,‘খ্রিস্টপূর্ব ৫৩ সালের এই দিনে হাররানের যুদ্ধে মহান ইরানি সেনাপতি সুরেনা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ও সীমিত সরঞ্জাম নিয়ে অসম যুদ্ধে রোমের সুসজ্জিত লিজিয়ন বাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন। রোমের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি ক্রাসাস নিহত হয় এবং রোমের অপরাজেয়তার ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। একই সঙ্গে পূর্ব দিকে রোমের সম্প্রসারণের স্বপ্নও ভেঙে পড়ে।’

বাঘাঈ আরও বলেন, ‘যারা ইতিহাস পড়ে না এবং ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদের জন্য ইতিহাস নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে।

