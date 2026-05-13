৫০ ফিলিস্তিনি দোকান গুঁড়িয়ে দিল ইসরায়েল

১৩ মে ২০২৬ - ১৩:৩৮
News ID: 1814271
জেরুজালেমের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আল-আইজারিয়া শহরে ইসরায়েলি বুলডোজার দিয়ে প্রায় ৫০টি দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার এই ঘটনাটি মূলত একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মানবাধিকার সংগঠন এবং ‘পিস নাউ’-এর মতো গোষ্ঠীগুলোর মতে, এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য হলো বিতর্কিত ‘ই১’ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া এবং তাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি সড়ক ব্যবস্থা তৈরি করা। এর ফলে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের চলাচল আরও সহজ হবে, কিন্তু ফিলিস্তিনিদের জন্য চলাচলের পথ হবে দীর্ঘ ও জটিল।

এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় স্থানীয় মালিকদের আইনি লড়াই করার সুযোগও তেমন দেওয়া হয়নি। যদিও দোকান মালিকরা মাত্র কয়েক দিন আগে নোটিশ পেয়েছিলেন এবং তাদের আইনজীবীরা বিষয়টি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তবুও রায় আসার আগেই সব স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়।

মোহাম্মদ আবু গালিয়েহর মতো ব্যবসায়ীদের কাছে এটি কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়, বরং দীর্ঘ ৪৮ বছরের পরিশ্রমের এক নিমিষেই বিলীন হয়ে যাওয়া। আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিতে এই ধরণের বসতি সম্প্রসারণ এবং স্থাপনা ধ্বংস ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে আরও কঠিন করে তুলছে। 

