আমিরাতে নেতানিয়াহুর ‘গোপন সফর’

১৪ মে ২০২৬ - ১৮:৫৮
News ID: 1814358
আমিরাতে নেতানিয়াহুর 'গোপন সফর'

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছে বলে তার কার্যালয় ঘোষণা করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, অপারেশন রোর অব দ্য লায়নের মধ্যবর্তী সময়ে নেতানিয়াহু গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করে।

 আরও বলা হয়, আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন নেতানিয়াহু। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই সফরের মাধ্যমে ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।’

