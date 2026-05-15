হাজ্জুল-ওয়াফা: শহীদ ইমামের পক্ষ থেকে হজ্জ পালনের জন্য লেবানন ও লেভান্তার আলেমদের আহ্বান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবানন, সিরিয়া, মিশর, জর্ডান, ফিলিস্তিন এবং আলজেরিয়ার একদল আলেম আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকারীদের উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন, যেখানে হজ্জ তামাত্তু মৌসুমে জাতির শহীদ নেতার স্মরণে ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়েছে: হে আল্লাহর পবিত্র ঘরের যিয়ারতকারীগণ, হজ্জ মৌসুমের প্রাক্কালে, আমরা মহান নেতা, শহীদ ইমাম, গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী হোসেইনি খামেনেয়ী, যিনি ছিলেন অধ্যবসায় ও প্রতিরোধের নেতা, তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাই।
এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ বার্তার মাধ্যমে সর্বদা হজ্জ মৌসুমকে ইসলামী জাতির জাগরণ, ঐক্য ও মর্যাদার মঞ্চ এবং মহিমান্বিত ইব্রাহিমীয় হজ্জ হিসেবে চিত্রিত ও গুরুত্বারোপ করেছেন।
১৪৪৬ হিজরির হজ মৌসুমে পবিত্র ঘরের তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে দেওয়া তাঁর বার্তায়, নেতা হজকে মুমিনদের আকাঙ্ক্ষা এবং সমৃদ্ধদের জীবিকা হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, আজকের ইসলামী বিশ্বের জন্য এই ঐশ্বরিক ফরজের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন।
তিনি হজকে ইসলামী উম্মাহর ঐক্য উপলব্ধি করার এবং উম্মাহর শত্রুদের, বিশেষ করে আমেরিকা ও জায়নবাদী শাসনের হাত থেকে এর নির্দোষিতা ঘোষণা করার এক অতুলনীয় সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করতে ও ইসলামী আদর্শকে সমর্থন করার জন্য, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও গাজা ইস্যুতে, এই ফরজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।
শহীদ ইমাম, সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী, তাঁর সমগ্র কার্যকালে বিরাজমান পরিস্থিতি, চাপ এবং ইসলামী বিশ্বের মৌলিক বিষয়গুলো রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আল্লাহর পবিত্র ঘরে হজ পালন করতে পারেননি।
আজ, হজের এই মৌসুমে, সম্মান, ঐক্য এবং নিপীড়িত, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি জনগণের সুরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই শহীদ নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আমরা ইসলামী দেশগুলোর সকল মুসলিম ও তীর্থযাত্রীদেরকে তাঁর মহৎ আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার নবায়ন করতে এবং প্রতিরোধ, ইসলামী ঐক্য ও জাতির শত্রুদের থেকে বিরত থাকার মতো নীতিসমূহ মেনে চলতে আহ্বান জানাচ্ছি।
আমরা সম্মানিত তীর্থযাত্রীদেরকে হজের আনুষ্ঠানিকতা চলাকালীন এই শহীদ নেতার স্মৃতিকে সজীব রাখতে এবং তাঁর পক্ষ থেকে কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ আদায় ও উমরাহ পালনের মতো কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সেই শহীদের স্মৃতি ও পথকে সম্মান জানাতে অনুরোধ করছি।
এর আগে, ইরাক ও পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন শিয়া আলেম এবং সুন্নি মুফতি বিপ্লবের শহীদ নেতা, হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী হোসেইনি খামেনেয়ী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে হাজীদের হজ পালনের জন্য পৃথক বার্তা পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
