হরমুজে নিরাপত্তার ‘রক্ষক’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি জানিয়েছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তার আলোচনায় ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়েছে।
এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আরাকচি বলেন, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে ইরান তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব অনুযায়ী হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তার ‘রক্ষক’ হিসেবে সবসময় কাজ করে যাবে।
তিনি আরও বলেন, সব বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ বাণিজ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে ইরানের ওপর নির্ভর করতে পারে।
আরাকচি জোর দিয়ে বলেন, আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইরানের দীর্ঘদিনের নীতি এবং এটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
