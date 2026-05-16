নাইজেরীয় যুব সম্মেলনের সমাপনী বার্তা:

কেবলমাত্র একজন সংশোধিত ব্যক্তিই সংস্কারক হতে পারেন।

১৬ মে ২০২৬ - ২২:০৮
News ID: 1815059
শেখ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম ইয়াকুব যাকযাকি (রহ.)-এর নেতৃত্বে ফান্তুয়া অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলন যুব ফোরাম মতবিনিময় ও শিক্ষার লক্ষ্যে তুদুন আয়া শহরে দুই দিনব্যাপী একটি বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সমাবেশের আয়োজন করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফুনতুয়া অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের যুব পরিষদ (সৈয়দ জাকজাকি জোন) তুদুন আয়া শহরে অনুষ্ঠিত তাদের প্রধান আঞ্চলিক সম্মেলনের শেষ পর্ব সমাপ্ত করেছে।

সমাপনী ভাষণে শেখ আশুর আবদুল্লাহ ফুনতুয়া সম্মেলনে উত্থাপিত প্রায় সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ জনগণের প্রতি সুপারিশ ও সতর্কবার্তা প্রদান করেন।

সমাজে বিদ্যমান দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা এবং সমাজ সংস্কারে সাইয়্যেদ যাকযাকী (রহ.)-এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলা আমাদের নেতাকে এই দুর্নীতির সংস্কার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর যেহেতু এই দুর্নীতিগুলোর সংস্কার করাই লক্ষ্য, তাই মানুষের জন্য সেই পথে চলা আবশ্যক, যে পথে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, নিজে সংস্কারপ্রাপ্ত না হলে কেউ সংস্কারক হতে পারে না।"

ইসলামী পোশাক পালন এবং শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী হিজাব বজায় রাখা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: "নিঃসন্দেহে, পূর্ণাঙ্গ হিজাব ও মর্যাদাপূর্ণ পোশাকের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক আইন পালন করা সমাজকে আজকের সমাজে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি ও ব্যভিচারের কবলে পড়া থেকে রক্ষা করে। অনুপযুক্ত পোশাক এবং হিজাবের প্রতি উদাসীনতা পৃথিবীতে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।"

তার ভাষণের শেষে তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং বিভেদ পরিহার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "শত্রুদের চক্রান্তগুলোর মধ্যে একটি হলো এই যে, তারা কখনোই চায় না মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হোক। তাদের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, কারণ আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হই, তাহলে আমরা শক্তিশালী হব এবং সেক্ষেত্রে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে।"

