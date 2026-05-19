আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা ইরান ও পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান নাকভি শনিবার ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসকান্দার মোমেনির সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করার সম্ভাবনা নিয়ে বৈঠক করেছেন।
এই বৈঠকে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন।
উভয় পক্ষ পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন এবং সমগ্র অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এগিয়ে নিতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বৈঠকে এ অঞ্চলে টেকসই শান্তি এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ঘটনাবলীসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তারা মতবিনিময় করেন।
