দেশের নিরাপত্তা রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হলো ঐক্য ও সংহতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার জ্যেষ্ঠ শিয়া শেখ, শেখ হামেদ জালালাহ মওয়াকিনদেঙ্গা, দার এস সালামের কিগোগো পোস্ট এলাকার গাদির মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদুল আযহার নামাজ অনুষ্ঠানে দেশের সকল নাগরিক ও বিশ্বাসীদের প্রতি জাতীয় শান্তি রক্ষা, জনগণের ঐক্য বজায় রাখা এবং সামাজিক সংহতি জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন, যা তানজানিয়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
গাদির মসজিদে ঈদুল আযহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং এই মহিমান্বিত ইবাদত পালনে বিপুল সংখ্যক বিশ্বাসী উপস্থিত ছিলেন।
সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও নির্দেশনা সম্বলিত তার ভাষণে জালালা তানজানিয়ার জনগণকে সকল পরিস্থিতিতে তাদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং জোর দিয়ে বলেন যে, দেশের নিরাপত্তা, শান্তি ও সাফল্য বজায় রাখার জন্য জনগণের সংহতিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র।
শেখ জালালাহ বলেন: "বিভিন্ন ধর্ম আমাদেরকে কল্যাণ, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার দিকে আহ্বান জানায়; তাই, সকল ব্যক্তির মানবিক মর্যাদার প্রতি বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে একটি দেশ গড়ার জন্য সমাজকে অবশ্যই সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সাথে চলতে হবে।"
ঈদের নামাজে উপস্থিত শত শত বিশ্বাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি দেশের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন বিদ্বেষপূর্ণ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা এবং কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্বিশেষে তানজানিয়াকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকল নাগরিকের কর্তব্য।
গাদির মসজিদে ঈদুল আযহার অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ ও সংহতিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং মুমিনরা ধর্মীয় উপদেশ ও খুতবা শোনার সুযোগ পান; এই উপদেশগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এবং তানজানিয়ায় শান্তির আশীর্বাদকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রদান করা হয়েছিল।
