ইসরায়েলের হামলায় লেবাননে নিহত ৩১ আহত ৪০

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলোকে জোরপূর্বক সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে।
দক্ষিণ লেবাননে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে, কারণ ইসরায়েলি স্থলবাহিনী আরও গভীরে অগ্রসর হওয়ায় মানুষ প্রাণ বাঁচাতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
পূর্ব লেবাননে ইসরায়েলের ব্যাপক হামলা চলেছে। বেকা অঞ্চলের মাশঘারা শহরে আঘাত হানা হয়েছে, আরেকটি হামলা আরও উত্তরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারাউন বাঁধকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।
এরপর নাবাতিয়েহ শহরকে ঘিরে জারি করা জোরপূর্বক উচ্ছেদ নির্দেশনার পর আরও প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়।
মঙ্গলবার ইসরায়েল কয়েক ডজন শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য জোরপূর্বক উচ্ছেদের নির্দেশ দেয়।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়মিন নেতানিয়াহু বলেছে, এর লক্ষ্য হলো উত্তর ইসরায়েলের বসতিগুলোকে নিরাপদ করা।
এই দ্রুত তীব্রতর হওয়া হামলার সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ও ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। ইসরায়েলি হামলার মূল আঘাত লক্ষ্যবস্তু ছিল আবাসিক ভবনগুলো, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে ঘরবাড়ি ও মানুষের জীবন।
ইসরায়েলের লক্ষ্যবস্তু হওয়া কয়েকটি এলাকায় উদ্ধারকর্মীদের ধসে পড়া ভবনের কাছে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই যুদ্ধের পরিধি এখন মৌলিকভাবে আরও বিস্তৃত হয়ে গেছে।
ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতি ঠেকাতে যে কূটনৈতিক সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, তা কার্যত নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।
গোলাগুলির মাঝখানে আটকে পড়া লাখো মানুষের কাছে যুদ্ধবিরতির ধারণা এখন পুরোপুরি ভেঙে গেছে; তার জায়গা নিয়েছে অতীতের দখলদারিত্ব ও অন্তহীন যুদ্ধের ভয়াবহ এবং পরিচিত বাস্তবতা।
