বিপ্লবী নেতার হজ বার্তা বিশ্বের গণমাধ্যমে সাড়া ফেলেছে/পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন নিরাপত্তার অবসান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোজতাবা হোসেইনি খামেনেয়ীর ইব্রাহিমীয় হজ মৌসুমের আগমন উপলক্ষে দেওয়া বার্তাটি বিদেশী গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।
ব্লুমবার্গ নিউজ লিখেছে: তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সংঘাত নিরসনে আলোচনা অব্যাহত থাকায়, ইরানের নেতৃত্ব বিজয় ঘোষণা করেছে এবং বলেছে যে এই অঞ্চলে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।
ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফ: সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছে: মার্কিন বাহিনী আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় পাবে না।
আনাদলু নিউজ এজেন্সি: সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্য সম্পর্কে লিখেছে: এই অঞ্চলের দেশগুলো আর মার্কিন ঘাঁটির অভিশাপ থেকে ঢাল হিসেবে কাজ করবে না।
একটি নতুন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ব্যবস্থা তৈরির জন্য মুসলিম ঐক্যের আহ্বান ছিল আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের বক্তব্যের আরেকটি অংশ, যা তুরস্কের সরকারি সংবাদ সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে: আয়াতুল্লাহ খামেনেই এই অঞ্চলের মুসলিম জাতি ও দেশগুলোকে একটি নতুন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।
আমেরিকান ম্যাগাজিন ফোর্বস: সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছে: মার্কিন হামলার পর ইরান প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এই আমেরিকান সংবাদমাধ্যমটি দক্ষিণ ইরানে দেশটির সামরিক বাহিনীর হামলাকে এমন একটি পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে, যেখানে শান্তি প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল।
ইংরেজি ওয়েবসাইট মিডল ইস্ট আই লিখেছে: ইরানের নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে পশ্চিম এশীয় অঞ্চল আর আমেরিকার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল থাকবে না।
রয়টার্স আরও লিখেছে: ইরানি নেতৃত্বের বিবৃতি অনুসারে, পশ্চিম এশীয় অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আর নিরাপদ থাকবে না। পশ্চিমা গণমাধ্যম আরও যোগ করেছে: এই বিবৃতি অনুসারে, এই অঞ্চলের দেশগুলো আর আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না।
ফরাসি সংবাদ সংস্থা: সর্বোচ্চ নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে: এটা নিশ্চিত যে সময়ের চাকা আর ঘুরবে না এবং এই অঞ্চলের জাতি ও ভূখণ্ডগুলো আর আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে না।
জায়নবাদী গণমাধ্যম ‘জুইশ নিউজ সিন্ডিকেট’ বিপ্লবী নেতার বিবৃতির এই অংশটি তুলে ধরেছে যে, ‘আমেরিকার মৃত্যু হোক’ এবং ‘ইসরায়েলের মৃত্যু হোক’ স্লোগান মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করবে। ইংরেজি ভাষার গণমাধ্যমটি আরও যোগ করেছে যে, ইরানি নেতৃত্ব সতর্ক করেছে যে নড়বড়ে জায়নবাদী শাসন এবং ইসরায়েল নামক ক্যান্সারের মতো টিউমারটি তাদের শোচনীয় অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।
জায়নবাদী সংবাদপত্র জেরুজালেম পোস্ট সর্বোচ্চ নেতার আমেরিকান ঘাঁটি সংক্রান্ত উল্লেখটিকে তাদের খবরের শীর্ষে স্থান দেয় এবং লেখে: আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ঘোষণা করেছেন যে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিগুলো আর নিরাপদ থাকবে না।
লেবাননের হিজবুল্লাহর প্রশংসা এবং জায়নবাদী শাসনের আসন্ন ধ্বংসের মতো বিষয়গুলোও সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্যের অংশ ছিল, যা এই জায়নবাদী গণমাধ্যমটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
