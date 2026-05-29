নিউইয়র্কের মেয়র: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

২৯ মে ২০২৬ - ২১:৩৭
News ID: 1820082
নিউইয়র্কের মেয়র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের ইরানের বিরুদ্ধে চালানো আগ্রাসী যুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এই যুদ্ধের অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি বার্তায় লিখেছে, "তিন মাস আগে এই দিনে এমন একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যার পক্ষে কেউ ভোট দেয়নি এবং যার খরচ বহন করেছে এমন লোকেরা, যাদের এতে কোনো ভূমিকাই ছিল না।"

মামদানি জোর দিয়ে বলে: "হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে এবং তেরোজন আমেরিকান সৈন্য আর কখনো তাদের পরিবারের কাছে বাড়ি ফিরতে পারবে না।"

মামদানি আরও বলে: "কংগ্রেসের কোনো ভোট ছাড়াই শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে সারা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ পেট্রোল ও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাদের বাজেটও কমে গেছে।"

নিউইয়র্কের মেয়র আরও বলে, “যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হারানো প্রতিটি জীবন এবং যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত কোনো পরিবারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া প্রতিটি ডলার, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একই ব্যাপক বিলের অংশ, যারা নিজেরা কখনোই তা পরিশোধ করতে পারবে না।”

২০২৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকালে, যখন এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশের মধ্যস্থতায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা চলছিল, ঠিক তখনই ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক আগ্রাসন শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর, ইরান এই পদক্ষেপের একটি চূড়ান্ত, সুনির্দিষ্ট এবং আনুপাতিক জবাব দেয়।

