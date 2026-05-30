যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সূচিতে ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম নেই

৩০ মে ২০২৬ - ০৭:৫২
ইরান পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, তাদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান আলোচনার অংশ নয়/ সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের উপ-সচিব আলি বাকেরি এ তথ্য জানান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের উপ-সচিব আলি বাকেরি বলেছেন: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা সূচিতে ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম নেই।

 যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত “অবিলম্বে” যুক্তরাষ্ট্রে হস্তান্তর করে ধ্বংস করা হবে, অথবা “সেখানেই ধ্বংস করা হবে, কিংবা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য স্থানে।”

এ বক্তব্য এমন সময় এসেছে, যখন ওয়াশিংটন ও তেহরান পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চলমান কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের ওপর হামলার মাধ্যমে শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটানো, যার পর ইরান পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানায়।

