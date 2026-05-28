  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

দক্ষিণ লেবানন ও বেকা উপত্যকায় ইসরায়েলের তীব্র হামলা

২৮ মে ২০২৬ - ২২:০০
News ID: 1820090
দক্ষিণ লেবানন ও বেকা উপত্যকায় ইসরায়েলের তীব্র হামলা

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশজুড়ে আবার তীব্র হয়ে উঠেছে যুদ্ধের লেলিহান শিখা। দক্ষিণ লেবানন এবং পূর্বাঞ্চলীয় বেকা উপত্যকা জুড়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বিমান হামলা চরম আকার ধারণ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ) জানিয়েছে, দেশটির পূর্বাঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর বালবেকের কাছাকাছি পুরো বেকা উপত্যকা লক্ষ্য করে একের পর এক ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, উত্তরের হালবাতা শহর, বালবেকের পশ্চিমাঞ্চলীয় বুদায় এবং পশ্চিমের ফ্লাউই শহরকে লক্ষ্য করে এই বিধ্বংসী হামলা চালানো হয়। এর পাশাপাশি লেবানন-সিরিয়া সীমান্তের অত্যন্ত কৌশলগত এবং সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত হারমেল গ্রামের কাছে অন্তত দুটি বড় ধরনের বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো দক্ষিণ লেবাননের গ্রামগুলোর ওপরও চড়াও হয়েছে। এনএনএ-র তথ্যমতে, দক্ষিণ লেবাননের জেজিন অঞ্চলের তুফাহতা শহর এবং সিডনের কাছাকাছি অবস্থিত আরকি শহরে বেশ কয়েকটি জোরালো হামলা চালানো হয়, যার ফলে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গত ২৪ ঘণ্টার এই নির্বিচার ও আকস্মিক হামলায় ধূলিসাৎ হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। প্রাণ হারিয়েছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন ডজন ডজন লেবানিজ বেসামরিক নাগরিক। নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর চালানো এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী হামলাকে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সরাসরি গণহত্যা বলে বর্ণনা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই নতুন উত্তেজনা পুরো অঞ্চলের পরিস্থিতিকে আরও বেশি অনিশ্চয়তা ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha