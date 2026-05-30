হাজীরা বিদায়ী তাওয়াফের মাধ্যমে তাদের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করেন/১৪৪৭ সালের হজ দশ লক্ষ সাত হাজার হাজীদের অংশগ্রহণে শেষ হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সৌদি সংবাদ চ্যানেল 'আল-আখবারিয়া' জানিয়েছে যে, আল্লাহর মেহমানগণ বিশ্বাস ও শান্তির আবহে পবিত্র কাবা শরীফের কাছে একটি বিদায়ী তাওয়াফের মাধ্যমে তাদের আমল সমাপ্ত করেছেন।
সৌদি পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে, এই বছর মোট হজযাত্রীর সংখ্যা ১৭,০৭,৩০১ জনে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে ১৫,৪৬,৬৫৫ জন হজযাত্রী (৯০ শতাংশেরও বেশি) ছিলেন বিদেশ থেকে এবং ১৬৫টি ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিক, এবং ১,৬০,৬৪৬ জন হজযাত্রী ছিলেন সৌদি আরবের অভ্যন্তর থেকে। গত বছরের হজ মৌসুমে হজযাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬,৭৩,২৩০ জন, যা ২০২৪ সালের ১৮,৩৩,০০০ জনেরও বেশি সংখ্যার চেয়ে কম।
Your Comment