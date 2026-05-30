লেবানিজদের ঈদ কেড়ে নিলো দখলদার ইসরায়েল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ঈদের আগের দিন রাতে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৩১ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে।
ঈদের আগ মুহূর্তে এভাবে হামলা করে লেবানিজদের ঈদ কেড়ে নিলো দখলদার রাষ্ট্রটি।
হামলাগুলো বুরজ আল-শামালি, কাওথারিয়েত এল রিজ, হাব্বুশ, মারাকেহ এবং সেলা শহরগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো হয়।
লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ জানায়, বুরজ আল-শামালিতে একক একটি হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, পূর্ব লেবাননের কারাউন বাঁধের কাছে অন্তত তিনটি বিমান হামলা হয়েছে। এই এলাকাতেই দেশের সবচেয়ে বড় পানির জলাধার অবস্থিত।
এই হামলাগুলো এমন সময় ঘটেছে যখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা আরও জোরদার করার হুমকি দিয়েছিলেন। হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
২ মার্চ থেকে ইসরায়েল লেবাননে একটি বিস্তৃত সামরিক অভিযান চালিয়ে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এতে প্রায় ৩,২০০ জন নিহত, ৯,৬০০-এর বেশি আহত এবং ১৬ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৭ এপ্রিল একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও, যা পরে জুলাইয়ের শুরু পর্যন্ত বাড়ানো হয়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী প্রতিদিনের হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
